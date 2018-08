KLM Open strikt op valreep nog een grote naam

Kaymer won in zijn loopbaan twee majors en ook het PGA Championship, het US Open en de Players Championships. ,,Ik ben heel blij dat Martin naar Nederland komt. Ik weet dat hij het altijd erg naar zijn zin heeft op het KLM Open, het is dan ook bijna een thuistoernooi voor hem. Hij is een van de meest succesvolle golfers van deze generatie en een geweldige toevoeging aan het al indrukwekkende deelnemersveld van 2018'', zegt toernooidirecteur Daan Slooter.

