Xavi Simons (17) in wedstrijdselectie Paris Saint-Germain bij competitiestart

Onder hen bevindt zich de 17-jarige Nederlander Xavi Simons. Verder gaat het om Arnaud Kalimuendo (18), Bandiougou Fadiga (19), Kays Ruiz (18) en Timothée Pembélé (18). Xavi Simons is de zoon van Regillio Simons, oud-speler van onder meer Fortuna Sittard en Telstar.

Verlaat begin

PSG begint wat later aan de competitie in eigen land, omdat de club in augustus nog de finale van de Champions League speelde. Op vakantie raakten echter veel spelers besmet, onder wie vedetten als Kylian Mbappé en Neymar.

Simons verliet vorig jaar de jeugdopleiding van Barcelona voor het hoogste juniorenteam van PSG. In een oefenwedstrijd heeft hij inmiddels al gedebuteerd in de hoofdmacht van de Franse topclub. Hij speelde echter nog niet in de competitie. Ook Mitchel Bakker, international van Jong Oranje, is van de partij bij PSG.

De wedstrijd Lens - Paris Saint-Germain is donderdagavond om 21.00 uur.

Bekijk hier de stand en het programma in de Ligue 1