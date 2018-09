LIVE EXTRA - Bayern begint zonder Robben

De nieuwe trainer Niko Kovac van Bayern heeft voorin gekozen voor de Poolse spits Robert Lewandowski en de Franse vleugelaanvallers Franck Ribéry en Kingsley Coman.

Bij 1899 Hoffenheim begint Joshua Brenet begint op de bank.

De regerend landskampioen opent traditioneel het seizoen in de Bundesliga en voor Arjen Robben en zijn ploeggenoten van Bayern is dat vanavond (aftrap 20.30 uur) dus het thuisduel met Hoffenheim. Der Rekordmeister gaat op jacht naar de 29e landstitel in Duitsland.

Ligue 1

In Frankrijk ontvangen Kenny Tete en Memphis Depay om 20.45 uur met Olympique Lyon in eigen huis Strasbourg. Lyon heeft na twee wedstrijden in de Ligue 1 drie punten, Strasbourg verzamelde er eentje meer.

La Liga

In Spanje staan er deze vrijdagavond twee duels op het programma. Om 20.15 speelt Getafe thuis tegen Eibar, waarna vanaf 22.15 Leganes in eigen huis Real Sociedad ontvangt.

