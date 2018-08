Verstappen tweede in eerste vrije training Spa

Sebastian Vettel was het snelste in de eerste vrije training, Lewis Hamilton kwam tot de derde tijd. Vettel klokte 1.44,358 en Verstappen zat daar 0,151 achter. Verstappen en Vettel noteerden hun beste tijd op softbanden. Er werd regen voorspeld voor vrijdag, maar volgens Verstappen miezerde het slechts. Verstappen reed in totaal twintig rondes, één meer dan Vettel.

Daniel Ricciardo, nu nog ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull, beleefde geen fijne vrijdagochtend. Hij had last van motorproblemen en verscheen slechts een paar minuten op de baan. De Australiër, die slechts één ronde kon rijden, noteerde op supersoftbanden de zesde tijd. Valtteri Bottas, die vijfde werd tijdens de eerste vrije training, begint komend weekeinde vanuit de achterhoede. Zijn werkgever Mercedes bevestigde dat de Fin van motorblok is gewisseld.