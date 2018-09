Eerste scheurtjes bij Groningen; duo zint op vertrek

Middenvelder Jesper Drost en spits Tom van Weert azen nadrukkelijk op een vertrek. Het duo startte in de verloren duels met Vitesse (5-1) en Willem II (0-1) in de basis, maar lijkt zaterdag in de uitwedstrijd bij De Graafschap genoegen te moeten nemen met een reserverol.

Cassierra

„Ik word er na twee wedstrijden al uitgeflikkerd”, zegt Drost tegenover Fox Sports. Volgens de televisiezender wil de linkspoot dan ook vertrekken uit het Noorden. Van Weert wordt tegen de superboeren gepasseerd ten faveuren van Mateo Cassierra.

„Ik heb me al twee keer teruggevochten in dit elftal”, aldus Van Weert. „Ik heb geen zin om dat nog een keer te moeten doen.” De spits zegt de komende dagen zijn opties te gaan overwegen.

Buijs gaf bij FOX Sports aan te begrijpen dat Drost en Van Weert teleurgesteld zijn. „We zijn nu vier weken verder en vinden dat het niet goed genoeg was. Mateo is fit en gaat spelen. Of Tom daar wel of niet mee om kan gaan, is aan hem.”