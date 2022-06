Daley Blind knipoogt na succes tegen Belgen even naar zijn criticasters

De 32-jarige Blind krijgt regelmatig kritiek over zijn gebrek aan snelheid. Toch komt hij niet vaak in de problemen, ook omdat hij zich vaak goed opstelt. Blind is ook zo comfortabel aan de bal dat Louis van Gaal hem bijna altijd opstelt in Oranje. De 32-jarige Amsterdammer speelde tegen België alweer zijn 91e interland. De mijlpaal van honderd landenwedstrijden komt al aardig in zicht.

Soms irriteert het Blind dat hij steeds weer vragen over zijn gebrek aan snelheid moet beantwoorden. Hij slaakt ook vaak een diepe zucht als iemand opnieuw van hem wil weten op welke positie hij het liefst speelt. Linksback, centraal in de defensie of een verdedigende rol op het middenveld? „Het maakt me niet uit”, antwoordt hij dan meestal. „Waar de trainer mij nodig heeft.”