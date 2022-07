Tom Beugelsdijk geschorst voor gokken op voetbalduels

Uit het onderzoek van de KNVB in opdracht van de aanklager betaald voetbal is gebleken dat Beugelsdijk, die het afgelopen seizoen uitkwam voor Sparta Rotterdam, niet schuldig is aan matchfixing. Daarvan is sprake als het verloop van wedstrijden wordt beïnvloed.

Bekijk ook: Spartaan Beugelsdijk niet vervolgd voor matchfixing

Volgens de regels in het betaald voetbal is het voor spelers verboden om te gokken op wedstrijden in competities waarin zij zelf uitkomen. „Om de integriteit van het voetbal te bewaken, maar ook om de schijn van beïnvloeding, partijdigheid en vooringenomenheid te voorkomen”, stelt de KNVB.