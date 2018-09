Ødegaard gaat debuteren voor Vitesse, club kijkt naar verdediger

Dat vertelde Leonid Slutsky, de coach van de Arnhemmers, vrijdagmiddag tegen Omroep Gelderland. „Maar hij gaat nog geen negentig minuten spelen, want hij heeft in de voorbereiding amper wedstrijden gespeeld. Hij is fit, maar nog niet wedstrijdfit”, aldus Slutsky, die zijn elftal naar alle waarschijnlijkheid in tact laat.

Niets beloven

Want ook Maikel van der Werff, die zondag in de slotfase tegen SC Heerenveen uitviel, is weer fit. Dat geldt voorlopig niet voor Rasmus Thelander, die deze week een enkel brak en maanden is uitgeschakeld. „We kijken naar een centrale verdediger”, aldus Slutsky. „Maar ik kan niets beloven, want we hebben niet veel tijd. De transfermarkt sluit volgende week.”

Naast de absentie van Thelander mist Vitesse ook Arnold Kruiswijk nog, die centraal achterin zou kunnen spelen. Achter Van der Werff en Jake Clarke-Salter is Danilho Doekhi de eerstvolgende speler die in aanmerking komt voor een plek centraal in de defensie. Doekhi kwam deze zomer over van Jong Ajax.

