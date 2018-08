AZ hoopt op Maher: ’Ik ben onder de indruk’

„Ik ben onder de indruk van hem”, zegt de coach van de Alkmaarders over de middenvelder, die momenteel meetraint bij de koploper van de Eredivisie. „Hij heeft andere kwaliteiten dan de middenvelders die we nu hebben. Adam is creatief en kan iemand voor de keeper zetten”, zegt Van den Brom, die Maher afgelopen seizoen met FC Twente zag degraderen.

Geen echt succes

De 25-jarige middenvelder kwam in de tweede seizoenshelft uit voor de Enschedeërs, maar kon de club ondanks enkele fraaie treffers niet behouden voor het hoogste niveau. Maher doorliep de jeugdopleiding van AZ en kwam tussen 2011 en 2013 tot 66 competitiewedstrijden in het shirt van de Noord-Hollandse club. In de zomer van 2013 verkaste hij naar PSV, maar zijn verblijf in Eindhoven werd nooit echt een succes.

