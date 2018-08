McEnroe: ’Bertens op goede spoor om US Open te winnen’

„Kiki heeft zich de afgelopen tijd enorm goed ontwikkeld”, zegt de Amerikaan tegenover Eurosport. „Ze oogt wat fitter en heeft geleerd haar spel aan de ondergrond aan te passen. Waar ze voorheen het liefst op gravel speelde, is te zien dat ze een stuk beter is geworden op hardcourt. Daarbij zijn de banen op de US Open dit jaar niet zo snel, wat in het voordeel van Bertens zou moeten werken.”

De viervoudig US Open-winnaar vervolgt: „Bij Bertens is het belangrijk dat het geloof in haar eigen kunnen meer dan ooit aanwezig is. Het succes in Cincinnati kan daar aan bijdragen, want dat was de grootste toernooioverwinning uit haar loopbaan. Of ze de US Open kan winnen? Ze zit in ieder geval op het goede spoor.”

Serena Williams

Toch denkt McEnroe niet dat er een verrassende naam als winnaar uit de bus komt bij het vrouwentoernooi op de US Open. „Ik zou verrast zijn als er in het vrouwentoernooi een niet-gevestigde naam wint. In principe hangt daar alles af van de vorm van Serena Williams. Normaal gesproken staat ze er altijd op grote momenten, maar we zagen op Wimbledon dat ze wat moeilijkheden kende.”