Van Bommel filosofisch over bezoek aan PEC

„Na twee nederlagen komt PSV voor PEC Zwolle precies op het juiste moment”, aldus de trainer van de Eindhovenaren, die daarmee bedoelde dat het bezoek van de landskampioen als doping kan werken voor het slecht gestarte PEC Zwolle. „Maar het kan ook dat we juist niet op het juiste moment komen”, lachte de coach als verwijzing naar de positie van PEC, dat met nul uit twee voorlaatste staat.

Kunstgras

In Zwolle speelt PSV op kunstgras, wat niet de favoriete ondergrond van Van Bommel is. „We hebben heel even gedacht de hele training op kunstgras af te werken, maar besloten om dat niet te doen. Kunstgrasvoetbal is heel ander voetbal. Voetbal dat we niet na moeten streven. Je ziet andere schoten, tackles, aannames en spelsituaties. Op het gras weet je hoe een bal reageert, op kunstgras niet. Het voetbal is niet natuurlijk meer.”

Van Bommel kan in Zwolle geen beroep doen op Maxi Romero. De spits zou in eerste instantie ook vrijdagavond meedoen met Jong PSV (dat op bezoek gaat bij Top Oss), maar staat met een lichte blessure buitenspel. „Niet ernstig”, verduidelijkte Van Bommel. „Dat gaat geen weken duren.” Over de zwaar geblesseerd geraakte Ryan Thomas, die zes tot negen maanden aan de kant staat, zei de coach: „Heel triest voor Ryan.”

