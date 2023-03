Folkertsma terug bij Leeuwinnen, debuut Twente-talent Kaptein (17)

Jackie Groenen ontbreekt in de selectie van het Nederlands elftal. De speelster van Paris Saint-Germain is vanwege een blessure niet inzetbaar. Jonker heeft Jill Roord wel weer opgeroepen. Roord miste vanwege een blessure de interlands tegen Costa Rica en Denemarken in november en in februari het tweeluik met Oostenrijk.

Het Nederlands elftal speelt op 7 april in Sittard een oefeninterland tegen Duitsland, de nummer 2 op de wereldranglijst. „Met Duitsland treffen we een top tegenstander”, kijkt Jonker vooruit. „Ze staan hoger aangeschreven dan wij, en dus is dit voor ons een ideaal testmoment om te zien waar we staan. Daarnaast hebben we met Sittard een gunstige speellocatie voor zowel Nederlandse als Duitse fans, dus we hopen op een uitverkocht stadion.” Vijf dagen later is Polen de opponent in het stadion van Sparta in Rotterdam.

De Leeuwinnen bereiden zich voor op het WK, dat vanaf 20 juli wordt gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland. Oranje treft dan in de groepsfase achtereenvolgens Portugal, de Verenigde Staten en Vietnam.