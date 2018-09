LottoNL-Jumbo haalt Mike Teunissen terug

De 25-jarige Teunissen maakte daar in 2015 zijn profdebuut. Twee jaar later verhuisde hij naar Team Sunweb. „Twee jaar geleden zijn we goed uit elkaar gegaan en we hebben sindsdien altijd contact gehouden. De ploeg heeft in de tussentijd mooie stappen gemaakt. Daarom is dit een goed moment om terug te keren”, zei Teunissen.

Zaterdag staat Teunissen, die dan zijn 26e verjaardag viert, aan de start van de Vuelta. Hij maakt in Spanje zijn rentree na een ernstige valpartij in de Ronde van Polen. Eerder deze week maakte LottoNL-Jumbo al de komst van de Belg Laurens De Plus bekend.