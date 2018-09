De Jong uiterst voorzichtig met Letschert

Zo springt de coach onder meer behoedzaam om met Timo Letschert, die deze zomer gehuurd werd van Sassuolo en afgelopen zondag als invaller tegen PEC Zwolle zijn rentree maakte. Ook Patrick Joosten en Simon Makienok, die vorig seizoen langdurig uitgeschakeld waren, worden uiterst rustig gebracht. „En ook Oussama Tannane heeft een gebroken voorbereiding gekend”, aldus De Jong.

Of de Marokkaan zondag aan kan treden tegen VVV, is nog hoogst twijfelachtig. Tannane miste deze week al een paar trainingen wegens ziekte. Rico Strieder en de geschorste Joris van Overeem komen sowieso niet in actie. David Jensen wel, de doelman neemt de plaats onder de lat weer in wat ten koste gaat van de vorige week debuterende keeper Maarten Paes.

