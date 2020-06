EasyJet stopt met sponsoring schaatsploeg Anema

„Door het ongekende effect dat de coronacrisis heeft gehad op de luchtvaartsector hebben we helaas moeten besluiten onze sponsoring van het schaatsteam niet te verlengen voor het komende seizoen”, zegt Stephanie Doggen namens easyJet tegen schaatsen.nl.

„We blijven uiteraard enorm trots op het team en op alles wat ze de afgelopen twee seizoenen hebben bereikt. We betreuren het ten zeerste dat onze samenwerking voorlopig niet door kan gaan, maar we wensen alle teamleden in deze onzekere tijden het allerbeste voor de toekomst.”

Bij Team easyJet stonden onder anderen Jorrit Bergsma en Irene Schouten onder contract.