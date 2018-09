Dumoulin: ’Wilde het slim spelen, maar dat lukte niet’

De Duitser van Quick-Step won na 196 kilometer van Bonn naar Trier de sprint van een groepje van vier met daarbij ook Tom Dumoulin. De Limburger eindigde als derde.

Een kopgroep van zeven renners werd vlak na de eerste passage van de finish met nog zo’n 14 kilometer te gaan teruggepakt. Op de beklimming van de Petrisberg maakte een groep met daarin Dumoulin zich los van het peloton. De Limburger trok door bovenop de top en kreeg de Duitser Maximilian Schachmann mee. In de slotkilometers sloten de Sloveen Matej Mohoric en de Duitser Nils Politt aan. Dumoulin liet zich in de sprint insluiten en kwam niet verder dan de derde plaats.

Juiste moment

Schachmann neemt met de zege ook de leiderstrui over van zijn Colombiaanse teamgenoot Alvaro José Hodeg. Mohoric en Dumoulin volgen op 4 seconden. „Ik probeerde voor de ritzege te gaan, maar dat lukte vandaag niet”, zei Dumoulin. „Op de klim had ik niet het gevoel dat ik kon wegrijden bij de anderen, dus moest ik op het juiste moment wachten. Dat kwam bij de bonificatiesprint. Ik had echter niet de benen om weg te blijven bij Schachmann. Ik probeerde me te sparen voor de sprint en het slim te spelen, maar dat is niet gelukt.”

Voor het algemeen klassement deed Dumoulin wel goede zaken. „Voor het klassement is dit goed”, erkende de Sunweb-kopman. „Maar ik houd ervan te koersen en aan te vallen en dat is precies waarom ik hier rijd. Om mijn vorm te verbeteren en om te zien waar ik sta.”