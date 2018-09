Vuelta start volgend jaar in Torrevieja

Het is de bedoeling dat de 74e editie van de Vuelta, zoals gebruikelijk de laatste jaren, ook in 2019 weer start met een tijdrit. Editie nummer 73 begint zaterdag met een rit tegen de klok door Malaga.

Perfect fietsweer

Torrevieja ligt in de regio Alicante en beschikt over opvallende, roze gekleurde, zoutmeren. In het decor van die zogeheten Salinas de Torrevieja begint volgend jaar de Vuelta. „De provincie Alicante is een fietsparadijs, het is niet voor niets dat veel teams hier in de winter hun trainingskampen houden”, zei directeur Javier Guillén van de wielerronde. „Je hebt hier de zee, een berg, heuveltjes en vlakke wegen. En het weer is altijd perfect om te fietsen.”

De eerste drie etappes worden allemaal gehouden aan de Costa Blanca, de kuststrook waarin Torrevieja ligt. De organisatie presenteert later de rest van het parcours. De finish van de Vuelta is zoals gebruikelijk in Madrid.