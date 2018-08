Vierde tijd Verstappen, Räikkönen de snelste

Niemand kwam aan de tijd van de Finse coureur Kimi Räikkönen van Ferrari: 1.43,355. Verstappen kwam met zijn Red Bull tot 1.44,046 en daarmee was hij sneller dan tijdens de eerste training, toen hij 1.44,509 noteerde. In de eerste training werd Verstappen tweede, achter Sebastian Vettel, die vijfde in tweede training werd.

Pech Vandoorne

Achter Räikkönen en voor Verstappen eindigden Lewis Hamilton (op 0,168) en Valtteri Bottas (op 0,448) van Mercedes respectievelijk als tweede en derde. De Formule 1-coureurs hielden zich vooral bezig met het testen van de banden tijdens de lange runs. De Belg Stoffel Vandoorne had veel pech met zijn McLaren-bolide en was de langzaamste voor eigen publiek op Spa-Francorchamps.

Verstappen reed 25 rondes, alleen Marcus Ericsson (Sauber) en Esteban Ocon (Force India) reden er minder: 24. Verstappens ploeggenoot Daniel Ricciardo klokte de zesde tijd en kwam tot 31 rondes. Tijdens de eerste vrije training werd de Australiër geplaagd door motorpech en kon hij slechts een paar minuten rijden.