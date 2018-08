Franse wereldkampioen met drank op aangehouden in Londen

Dat meldt de Engelse krant The Guardian. Lloris is op borgtocht vrijgelaten, maar moet zich op 11 september verantwoorden voor de rechtbank in de Engelse hoofdstad. Twee dagen eerder speelt Lloris met wereldkampioen Frankrijk in Parijs de thuiswedstrijd tegen Oranje in het kader van de Nations League.

Tottenham, dat de eerste twee wedstrijden in de Premier League won, speelt maandagavond de zware uitwedstrijd bij Manchester United.

