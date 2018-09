Palestijn moet boeten voor verbrande Messi-shirts

Rajoub moet ook een boete betalen van 20.000 Zwitserse francs (17.500 euro) voor zijn opruiende uitlatingen. De Palestijnse voetbalbaas had begin juni opgeroepen om shirts en foto’s van Lionel Messi te verbranden, als teken van protest tegen de oefeninterland die Argentinië in de aanloop naar het WK in Jeruzalem zou spelen tegen Israël.

De oproep van Rajoub werd hier en daar opgevolgd. De Argentijnen hadden niet zo’n zin meer om naar Jeruzalem te gaan toen ze de beelden zagen van Palestijnen die shirts en foto’s van Messi in brand staken. De vriendschappelijke wedstrijd werd daarom geschrapt, ondanks pogingen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om de Argentijnen toch naar ’zijn’ hoofdstad te halen. Jeruzalem wordt zowel door de Israëliërs als de Palestijnen geclaimd als hoofdstad.

De Palestijnse bondsvoorzitter Jibril Rajoub. Ⓒ AFP

„De sport heeft getriomfeerd, Israël heeft hiermee de rode kaart gekregen”, jubelde Rajoub destijds namens de Palestijnen. Hij gaf zijn persconferentie in een zaaltje met op de muur een grote foto van hem samen met de Argentijnse superster, met daarop de tekst: „Namens alle Palestijnen, bedankt Messi.”

Volgens de FIFA heeft Rajoub met zijn oproep voor „haat en geweld” gezorgd. Hij mag daarom een jaar geen voetbalgerelateerde activiteiten ondernemen. Dat betekent ook dat de 65-jarige Palestijn geen enkele wedstrijd in een officiële functie mag bezoeken.