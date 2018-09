Van Schip vierde in eerste ’herdenkingskoers’

De kampioen van Estland, rijdend voor Israel Cycling Academy, was in het West-Vlaamse Ieper na 192,7 kilometer de snelste uit een kopgroep van drie. Hij versloeg de Pool Pawel Bernas en de Belg Preben Van Hecke.

Jan-Willem van Schip van Roompot probeerde in de slotkilometers het trio nog te achterhalen, maar kwam net te laat om zich in de sprint te kunnen mengen. Hij eindigde als vierde.

De Great War Remembrance Race is een wielerkoers ter nagedachtenis van de Eerste Wereldoorlog. De wedstrijd begon bij het Koning Albert 1-monument in Nieuwpoort en finishte in het in de Eerste Wereldoorlog zwaar getroffen Ieper. Onderweg stonden onder meer de Kemmelberg en de Monteberg, enkele onverharde wegen en kasseistroken op het programma.