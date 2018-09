Cocu begroet Zwitserse spits bij Fenerbahçe

De 24-jarige aanvaller komt over van FC Zürich, waar hij afgelopen jaar twaalf doelpunten maakte in de Zwitserse competitie. Frey, die eerder voor Young Boys speelde en een kortstondig Frans avontuurtje bij Lille beleefde, ondertekende een contract voor vier jaar bij Fenerbahçe.

Grote waarde

„Michael is fysiek enorm sterk, voor verdedigers is hij amper van de bal te krijgen”, zegt technisch directeur Damien Comolli van de Turkse club. „Hij is jong en talentvol. We denken dat hij in de toekomst van grote waarde kan zijn voor Fenerbahçe.”

Cocu beleeft een moeizame start bij zijn nieuwe club. Fenerbahçe werd door Benfica uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League. In de competitie begon de club uit Istanbul met een zege (2-1) op Bursaspor, maar daarna volgde een nederlaag (1-0) bij Yeni Malatyaspor.