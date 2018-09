Démare pakt zes zeges in vier dagen

De Franse ploeggenoot van Ramon Sinkeldam bij Groupama-FDJ won de vijfde rit van Brioux-sur-Boutonne naar Poitiers in een massasprint. Hij versloeg de Belg Jonas Van Genechten en de Italiaanse sprinter Matteo Malucelli.

Démare pakte nog een zesde overwinning. Hij won ook het eindklassement, met 54 seconden voorsprong op zijn landgenoot Sylvain Chavanel. Die had hij donderdagmiddag tot veler verrassing ook verslagen in de vierde etappe, een tijdrit over 22 kilometer. De eerste drie etappes eindigden in een massasprint. Daarin troefde Démare steeds Malucelli af.