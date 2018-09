Verstappen blij met Max-fans op Spa

Tijdens de tweede vrije training voor de Grote Prijs van België zette Verstappen de vierde tijd neer. De Nederlandse coureur van Red Bull was bijna zeven tienden langzamer dan de Fin Kimi Räikkönen, die in zijn Ferrari de beste tijd neerzette: 1.43,355. Verstappen kwam op het circuit van Spa-Francorchamps tot 1.44,046. Daarmee was hij sneller dan tijdens de eerste training, toen hij 1.44,509 als beste rondetijd noteerde. Verstappen werd toen tweede.

,,We moeten realistisch zijn'', zei Verstappen. ,,In de kwalificatie zullen we normaal gesproken vijfde en zesde worden vanwege het gebrek aan snelheid van de motor ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Maar je weet nooit wat er in de race gaat gebeuren. We proberen alles aan de auto zo goed mogelijk af te stellen. Helaas is de kans op regen de afgelopen dagen wat afgenomen, want regen kan ons helpen om het gat te verkleinen.'' Verstappen werd wel blij van de Nederlandse fans die vrijdag al naar het circuit in de Ardennen waren gekomen. ,,Ik zag al heel wat oranje fakkels. Het is mooi dat zoveel fans vrijdag al zijn gekomen om mij aan te moedigen.''