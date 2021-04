Live Champions League: Manchester City op voorsprong, PSG met tien man verder na rood

Volg het duel vanaf 21.00 uur via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

Mitchel Bakker heeft woensdag in de halve finales van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Manchester City een basisplaats. De Nederlandse jeugdinternational start links achterin. In de kwartfinalewedstrijden tegen Bayern München was Bakker twee keer invaller.

De voorhoede bestaat uit Ángel Di María, Neymar en Kylian Mbappé. Mbappé moest zich afgelopen weekend in de competitie geblesseerd laten wisselen, maar is op tijd fit.

Trainer Pep Guardiola van Manchester City geeft in het centrum van de verdediging de voorkeur aan de Engelsman John Stones boven de Fransman Aymeric Laporte. Hij vormt een koppel met Rúben Dias. Oranje-international Nathan Aké zit op de reservebank.

Mitchel Bakker Ⓒ ANP/HH

Nachtmerries van Mbappé en Neymar

Aan de hand van Neymar en Mbappé schakelde PSG eerder Barcelona en Bayern München uit. Manchester City-coach Pep Guardiola bekende slapeloze nachten te hebben van het duel in Parijs. Hoe stop ik de sterren Neymar en Kylian Mbappé, is de vraag die hem wakker houdt. „Als ik aan die twee denk ga ik me zorgen maken”, bekende de Spanjaard.

Guardiola won de Champions League als coach voor het laatst in 2011 met FC Barcelona.

Bij PSG is Neymar gebrand om het bereiken van de finale. „We gaan nu voor het hoogste”, zei de Braziliaanse vedette eerder. Vorig seizoen verloor PSG in de finale van Bayern.