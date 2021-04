’Remontada’ Manchester City bij PSG: bekijk hier alle statistieken

Herbeleef het duel hier via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

Als Manchester de finale weet te halen, beleeft de club een primeur. Manchester City debuteerde in 2011 in de Champions League en stond alleen in het seizoen 2015/2016 een keer in de halve eindstrijd. Paris Saint-Germain haalde vorig seizoen nog de finale van het belangrijkste clubtoernooi en verloor toen met 1-0 van Bayern München.