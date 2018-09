PEC Zwolle mist Boer en Marcellis tegen PSV

De twee ervaren krachten uit het elftal van trainer John van 't Schip kampen beiden met een knieblessure. ,,Aan de ene kant teleurstellend dat ze er niet bij zijn, want het zijn ervaren jongens'', zegt Van 't Schip. ,,Maar aan de andere kant biedt dit ook de kans aan andere jongens om te laten zien dat hun tijd is gekomen.''

Mickey van der Hart zal de plek onder de lat overnemen van de 37-jarige Boer. De zestienjarige Sepp van den Berg vervangt naar verwachting Marcellis centraal achterin. Ouasim Bouy, die vrijdag als huurling van Leeds United voor de derde keer neerstreek in Zwolle, is speelgerechtigd en kan met het rugnummer 3 direct in actie komen tegen PSV.

PEC Zwolle pakte in dit hele kalenderjaar pas elf punten. De ploeg van Van 't Schip begon het nieuwe seizoen met nederlagen tegen sc Heerenveen (2-3) en FC Utrecht (2-0). ,,Ik ben ervan overtuigd dat de resultaten wel weer komen, hopelijk heel snel al tegen PSV'', aldus de trainer.