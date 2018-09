Excuses van Lloris voor dronken rijden

,,Dronken rijden is volledig onacceptabel'', zegt de keeper, die vorige maand als aanvoerder van het Franse elftal in Moskou de wereldbeker in ontvangst mocht nemen. ,,Ik neem alle verantwoordelijkheid op me. Dit is niet het voorbeeld dat ik wil zijn. Vanuit de grond van mijn hart bied ik mijn verontschuldigingen aan aan mijn familie, mijn teamgenoten, de manager en alle fans.''

Lloris moet zich op dinsdag 11 september verantwoorden bij een Londense rechter. Onduidelijk is wat zijn dronken rit betekent voor zijn positie bij Tottenham Hotspur. De Londense club speelt maandag tegen Manchester United. Michel Vorm is de reservekeeper van de Spurs.

De Franse bond behandelt het als een privézaak, al wil voorzitter Noël Le Graët wel een gesprek met de aanvoerder van 'Les Bleus'. Lloris speelt op 9 september met Frankrijk voor de Nations League tegen Oranje.