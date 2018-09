Vandoorne in schaduw van Verstappen

De Belgische wereldkampioen in de toenmalige GP2 van 2015 waant zich in zijn pruttelende McLaren vaker Stoffel de Schildpad uit de Fabeltjeskrant dan hem lief is. Van een supportersschare zoals Verstappen kan hij alleen maar dromen. Ook Vandoorne heeft dit weekeinde op Spa-Francorchamps een eigen tribune. Maar dat staat in geen enkele verhouding tot de massa Nederlandse fans die getooid in complete Max Verstappen-outfits afdalen naar het zuiden.

Mentaliteit

„Dat is ook logisch, denk ik. Max heeft veel betere resultaten geboekt in de Formule 1 dan ik. Ik denk uiteindelijk ook dat Nederlanders een andere mentaliteit hebben dan Belgen. Zelfs als ik wereldkampioen was, zouden er niet zoveel Belgen op de tribune zitten. Al zou het wel helpen, haha…”

„Belgen zijn niet zo enthousiast als Nederlanders. Jullie gaan overal naartoe en steunen de nationale hoop. In België is dat minder. Dat is een beetje onze cultuur. Daarnaast zijn wielrennen en voetbal echt onze nationale sporten. Al staat Formule 1 nu inmiddels wel op nummer 3, denk ik.”

