Mourinho half uur te vroeg voor praatje van 259 seconden

,,Ik weet niet of ze maandag tegen Tottenham Hotspur allemaal weer kunnen spelen. Maar de ziekenboeg is nu wel bijna leeg'', zei Mourinho, die alleen de Argentijnen Marcos Rojo en Sergio Romero nog mist.

Mourinho verscheen liefst een half uur eerder dan afgesproken op de persconferentie. Heel wat Engelse journalisten misten daardoor het gesprek met de Portugees, die vorige week met zijn elftal verloor bij Brighton & Hove Albion (3-2). Veel zin om te praten had de trainer niet. Volgens de BBC stapte Mourinho na precies 4 minuten en 19 seconden weer op. Zijn antwoorden waren steeds kort en bondig.

,,Tegen Leicester speelden we goed en wonnen we, tegen Brighton speelden we slecht en verloren we. Wat ik tegen Tottenham wil? Goed spelen en winnen'', aldus Mourinho. De kritiek van de afgelopen week is hem naar eigen zeggen ontgaan. ,,Ik lees en hoor amper 10 procent van alles wat wordt geschreven en gezegd.'' Op de vraag of zijn relatie met directeur Ed Woodward nog wel goed is, zei Mourinho: ,,natuurlijk''. Geen problemen? ,,Nee.''