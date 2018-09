Barça laat Cillessen thuis

Barcelona liet vrijdag weten dat Cillessen ontbreekt in de selectie van trainer Ernesto Valverde voor de uitwedstrijd zaterdag tegen Real Valladolid. Onduidelijk is wanneer hij weer beschikbaar is.

Cillessen moet zich bij Barcelona schikken in de rol van tweede doelman achter de Duitser Marc-André Ter Stegen. De oud-keeper van NEC en Ajax maakt deel uit van de woensdag vrijgegeven voorselectie van het Nederlands elftal voor de wedstrijden tegen Peru (6 september, vriendschappelijk) en Frankrijk (9 september, Nations League).