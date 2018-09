Opluchting bij ADO na eerste punten

Abdenasser El Khayati maakte twee doelpunten voor de thuisclub. De 29-jarige middenvelder miste de kans op een hattrick, want zijn tweede strafschop van de avond werd gekeerd door doelman Alexei Koselev.

ADO was het seizoen begonnen met nederlagen tegen het gepromoveerde FC Emmen (1-2) en bij Heracles Almelo (4-2). Een herhaling van vorig jaar dreigde, toen de ploeg van Groenendijk de eerste drie duels verloor. Dankzij een doelpunt van Melvyn Lorenzen en twee van El Khayati kon de club uit Den Haag tegen Fortuna een overwinning vieren.

Het mooiste doelpunt van ADO viel tien minuten na rust. Hooi ging op snelheid langs rechtsback Clint Essers en zijn voorzet werd door Lorenzen met de hak klaargelegd voor El Khayati, die helemaal vrij de 3-0 kon inschieten. Fortuna deed in de slotfase nog iets terug via Lisandro Semedo, die de bal onder ADO-keeper Indy Groothuizen door in het doel werkte.