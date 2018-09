Eagles blijven koploper; doelpuntenfeest bij Jong Ajax

De ploeg uit Deventer won met 2-1 bij FC Eindhoven en heeft zes punten en het beste doelsaldo. Richard van der Venne was de matchwinner voor de Deventenaren. In de eerste helft had Istvan Bakx de Eagles op voorsprong gebracht en had de Portugees Marcelo Lopes gelijkgemaakt.

Ook TOP Oss, Roda JC en RKC Waalwijk zijn zonder puntenverlies. TOP Oss versloeg Jong PSV met 4-1. Norichio Nieveld, Huseyin Dogan (twee keer) en Bryan Smeets waren trefzeker voor TOP Oss. Ramon Lundqvist scoorde voor Jong PSV.

Roda JC won met 2-1 bij Almere City FC, de ploeg die de Limburgers vorig seizoen in de play-offs om promotie/degradatie uitschakelde. Mario Engels maakte beide doelpunten voor Roda. Vorige week scoorde de Duitser ook al twee keer tegen Jong Ajax. RKC won de derby bij FC Den Bosch met 3-2. Mario Bilate maakte de 2-2 en de winnende treffer voor de Waalwijkers.

Eerste zege Sparta

Sparta Rotterdam pakte de eerste drie punten van het seizoen. Na de nederlaag vorige week bij FC Twente werd op Het Kasteel gewonnen van FC Volendam. Halil Dervisoglu zorgde voor beide treffers. FC Twente speelde zijn tweede duel gelijk tegen Helmond Sport (2-2). Jari Oosterwijk voorkwam in de negentigste minuut een nederlaag voor de Tukkers.

Doelpuntenfeest bij Ajax

Titelverdediger Jong Ajax heeft zich tegen FC Dordrecht hersteld van de nederlaag in de eerste competitiewedstrijd. De Amsterdammers wonnen op De Toekomst met 5-2. De treffers kwamen op naam van Kaj Sierhuis, Danilo Pereira (beiden twee) en Ché Nunnely. Thomas Kok scoorde voor Dordrecht.