VIDEO - Zeehonden-act van Beugelsdijk

De verdediger hield achterin de bal drie keer hoog met zijn hoofd en trapte die vervolgens hoog en ver weg. De bal viel precies in de loop van Lorenzen, die de openingstreffer liet aantekenen: 1-0.

„Die paar keer hooghouden op mijn hoofd was gepland. Die bal naar voren trappen was ook gepland. Maar dat die bal precies aankwam bij Melvyn Lorenzen, dat was niet gepland”, erkende Beugelsdijk bij FOX Sports.