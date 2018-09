Bayern wint ouverture, Robben scoort

De titelverdediger won in eigen huis met 3-1 van TSG Hoffenheim door treffers van Thomas Müller, Robert Lewandowski én Arjen Robben.

Robben was op de bank begonnen. De nieuwe trainer Niko Kovac gaf de voorkeur aan Kingsley Coman. De Franse aanvaller raakte vlak voor rust echter zo op het oog ernstig geblesseerd, waardoor de 34-jarige Nederlander in het veld kwam. Bayern stond toen met 1-0 voor dankzij een trefzekere kopbal van Müller.

Felicitaties voor Thomas Müller na zijn openingstreffer. Ⓒ Getty Images

De Hongaar Adám Szalai maakte in de tweede helft de 1-1 voor Hoffenheim na goed uitkappen van zijn tegenstander. De thuisploeg kreeg na een duikeling van Franck Ribéry tien minuten voor tijd een strafschop. Nadat doelman Oliver Baumann de inzet van Lewandowski had gestopt, scoorde Robben uit de rebound. Scheidsrechter Bastian Dankert liet de strafschop echter overnemen wegens te vroeg uitlopen van de keeper. In de tweede poging scoorde de Pool wel. Nadat een tweede treffer van Müller na ingrijpen van de videoscheidsrechter was afgekeurd wegens hands, zorgde Robben alsnog voor de 3-1.