Topvoetbal worstelt met combinatie van veel geld en visie

Jaap de Groot Ⓒ De Telegraaf

De ene mondiale sport is de andere niet. Wie in de keukens van de Amerikaanse profsporten of de Formule 1 kijkt, realiseert zich eens te meer hoe het voetbal nog achterloopt. Alleen de Engelse Premier League en de Spaanse Primera Division onttrekken zich aan het conservatisme waar de populairste sport op aarde van doordrenkt is. Maar dat zijn ook aparte entiteiten die autonoom van de nationale bonden functioneren.