Koeman vraagt Mazraoui voor Nederlands elftal

De 20-jarige rechtsback, die een spectaculaire ontwikkeling doormaakt, is 48 uur geleden samen met zijn zaakwaarnemer Mustapha Nakhli gesignaleerd in Zeist.

Het kamp Mazraoui bevestigt dat dit op uitnodiging van de bondscoach en KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma was. Nakhli wil niet geheimzinnig doen over het verzoek van de KNVB, omdat de speler anders in een lastige situatie zou kunnen belanden. Hij heeft immers al voor Marokko onder-19, onder-20 en voor Jong Marokko gespeeld.

