Lyon wint met assist Depay

Martin Terrier opende kort voor rust de score, Bertrand Traoré maakte in de 64e minuut de tweede treffer.

De oud-speler van Vitesse en Ajax was het eindstation van een flitsende uitbraak van Lyon, met Depay in de rol van aangever. Traoré omspeelde de keeper, kapte ook nog een verdediger uit en schoot de bal daarna in het doel.

Met zes punten uit drie wedstrijden staat Lyon in de subtop van de Ligue 1. Voor Strasbourg betekende het na een zege en een gelijkspel de eerste nederlaag. Kenny Tete maakte opnieuw geen deel uit van de selectie van Lyon