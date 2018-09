Kieft: Lat hoger voor Luuk de Jong

Wim Kieft Ⓒ Telegraaf

Klaas-Jan Huntelaar haalde tegen Dinamo Kiev niet het niveau van Standard Luik, maar je ziet dat hij in een prima fase zit bij Ajax. Los van zijn leeftijd, want op je 35e kun je niet zo goed zijn als op je 25e. Huntelaar weet precies wat hij wel en wat hij niet kan. Hij komt op het juiste moment in de bal, speelt simpel, kaatst goed, zet druk op het juiste moment op de juiste plaats, maakt belangrijke doelpunten en is op tijd aanwezig in het strafschopgebied. Zijn timing blijft zijn kracht.