Stoffel Vandoorne, Vlaamse F1-coureur tussen hoop en vrees

Stoffel Vandoorne Ⓒ EPA

Ze zijn vrienden van elkaar, wonen in Monaco en zijn geboren in België. Daar houdt de vergelijking tussen Stoffel Vandoorne (26) en Max Verstappen (20) ook wel ongeveer op. In tegenstelling tot het Nederlandse toptalent moet zijn Belgische collega knokken voor een Formule 1-stoeltje, bij het ploeterende team van McLaren in zijn geval. De concurrentie is enorm, aasgieren liggen op de loer en de tijd dringt.