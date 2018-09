Voormalig Spaans Tourrit-winnaar (43) overleden

Als renner van Kelme won Otxoa in 2000 na een lange vlucht door de Pyreneeën in barre weersomstandigheden een zware bergetappe naar de top van de Hautacam in de Tour de France. Een jaar later sloeg het noodlot toe, toen hij samen met zijn tweelingbroer Ricardo werd aangereden tijdens een trainingsrit.

Ricardo Otxoa kwam daarbij om het leven, Javier lag ruim een maand in coma met zware verwondingen aan zijn hoofd en borst. Hij hield blijvende neurologische schade over aan het ongeluk. De Bask ging als paralympische atleet wel verder met wielrennen.

Bij de Paralympische Spelen van 2004 in Athene pakte hij goud op de tijdrit op de weg en zilver op de individuele achtervolging op de baan. Vier jaar later veroverde Otxoa in Peking opnieuw goud en zilver. Hij overleed vrijdag aan de gevolgen van een slepende ziekte.