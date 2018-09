Ajax praat met NAC over verhuur Orejuela

De rechtsback werd vorig jaar voor 3,7 miljoen euro overgenomen van Deportivo Cali, kreeg in de winter concurrentie van Rasmus Kristensen, maar allebei de aankopen werden gepasseerd door Noussair Mazraoui.

Goed in de markt

Ajax én Orejuela zijn het erover eens dat de Colombiaan moet spelen. Zowel een verkoop als verhuur is voor de Ajax-leiding bespreekbaar voor de verdediger die goed in de markt lijkt te liggen. In een eerder stadium toonden FC Basel en ADO Den Haag interesse, maar beide clubs pakten niet door.

Op dit moment is er contact met NAC Breda dat een optie zou kunnen zijn om Orejuela op huurbasis in te lijven.