Bottas: ’Liever Zandvoort dan Assen’

„Zandvoort is legendarisch”, zegt de coureur van Mercedes tegenover de NOS. „Die baan heeft wat meer karakter en traditie en het is bovendien een plek waar de Formule 1 eerder was. Een terugkeer in Zandvoort ligt volgens mij voor de hand, maar er is niks mis met Assen hoor. Dat is ook een fijne plek”, aldus de Fin.

Populariteit

Bottas is sowieso te spreken over een eventuele rentree van de Formule 1 in Nederland. „Ik zie een Nederlandse Grand Prix wel zitten. Dat lijkt me een logisch verhaal”, zegt Bottas. „Jullie land was altijd al dol op autosport, maar de populariteit van Max Verstappen geeft een enorme boost. Zijn fanschare is enorm. Dat was dit jaar in Spanje, Oostenrijk en Duitsland weer duidelijk te zien en het zal komend weekend in België niet anders zijn.”

In de aanloop naar de Grand Prix van België, die zondag wordt verreden, is zijn doel duidelijk. „Ik moet in de tweede seizoenshelft races gaan winnen. Ik presteer beter dan vorig seizoen, maar het is op de ranglijst nog niet te zien. Spa moet de ommekeer worden”, aldus Bottas, die zich zaterdagmiddag zo gunstig mogelijk gaat proberen te kwalificeren.

Erg slechte grap

„Ik heb in de eerste seizoenshelft een enorme dosis pech gehad, het voelde bij vlagen als een erg slechte grap. Ongelooflijk, maar het hoort bij het leven en bij deze sport. Ik heb het te accepteren en dat doe ik. Gelukkig hebben we nog een tweede helft. Ik hou vertrouwen dat het kantelt en dat het goed komt.”