Halep: ’Pas toen voelde ik me écht nummer 1’

„Mijn droom kwam uit toen ik Roland Garros won. Dat heeft voor een verandering bij mij gezorgd, ik voel me nu veel relaxter”, zei Halep aan de vooravond van de US Open.

De Roemeense verloor eerst drie grandslamfinales, op Roland Garros in 2014 en 2017 en begin dit jaar ook op de Australian Open. „Ik stond al bovenaan de wereldranglijst, maar ik vind dat je geen nummer 1 bent als je geen grand slam hebt gewonnen. Pas nadat ik Roland Garros had gewonnen, voelde ik me echt de beste”, aldus Halep, die op het Franse gravel in de finale de Amerikaanse Sloane Stephens versloeg.

Vol vertrouwen

De Roemeense begint de US Open tegen Kaia Kanepi uit Estland, die vorig jaar de kwartfinales haalde. Zelf ging Halep tijdens de vorige editie al in de eerste ronde onderuit tegen Maria Sjarapova. „Slechter dan toen kan het nu niet worden. Ik heb een zware loting, maar ben vol vertrouwen”, aldus de 26-jarige tennisster, die vorige week in de finale in Cincinnati moest buigen voor Kiki Bertens.