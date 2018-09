’Gigantische teleurstelling’ voor Arjen Robben

Niko Kovac, trainer van de regerend landskampioen, had de Nederlander namelijk niet opgenomen in zijn basiself. „En dat was een gigantische teleurstelling”, zei Robben na de 3-1 overwinning tegen ZDF.

Accepteren

„Ik ben 34 jaar, maar na zeven weken hard werken in de voorbereiding wil je er vanaf de start staan”, vervolgde de voormalig aanvoerder van Oranje. „Ik moest de beslissing accepteren en moest het laten zien toen ik de kans kreeg.”

Die kwam nog voor het rustsignaal, want Kingsley Coman (die de voorkeur had gekregen boven Robben) raakte ernstig geblesseerd. De Fransman staat waarschijnlijk maanden aan de kant, wat gunstig is voor de perspectieven van Robben. In de slotminuut nam de linkspoot de beslissende 3-1 voor zijn rekening.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga.