Zwitserse bond kritisch: ’We hebben ontwikkelingen gemist in het voetbal’

„We hebben bepaalde ontwikkelingen in het voetbal gemist, daar neem ik de verantwoordelijkheid voor”, zei voorzitter Peter Gilliéron van de SFV bij de presentatie van een onderzoeksrapport. De 65-jarige Gilliéron maakt wel zijn ambtstermijn af, die loopt tot mei volgend jaar, maar stelt zich dan niet meer herkiesbaar.

Sociale media

„Ons nationale elftal is succesvoller dan ooit, maar de structuur rond de ploeg is de laatste jaren amper veranderd”, zei de bondsvoorzitter. „Onze spelers zijn van de nieuwe generatie, maar we begeleiden ze te weinig bij het gebruik van sociale media. De communicatie vanuit de bond past ook niet in de moderne tijd.”

Zwitserland bleef in de groepsfase van het WK ongeslagen en bereikte met vijf punten de achtste finales, maar daarin was Zweden met 1-0 te sterk. Tijdens het toernooi rommelde het flink rond de ploeg. Zo zei secretaris-generaal Alex Miescher van de SFV dat spelers met een dubbele nationaliteit voortaan alleen nog voor Zwitserland mogen uitkomen als ze afstand doen van hun ’tweede’ nationaliteit. Dit naar aanleiding van het relletje rond de manier waarop Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri, die Kosovaars-Albanese roots hebben, hun doelpunten tegen Servië vierden. Het kwam beiden op een boete van de FIFA te staan. Miescher stapte na het WK op.

Verversen

De gelouterde middenvelder Valon Behrami (33) stopte na het toernooi als international omdat hij het gevoel had dat bondscoach Vladimir Petkovic hem niet meer wilde hebben. Volgens Petkovic is dat niet waar. „De deur staat altijd open voor spelers die laten zien een versterking te zijn.” Hij kondigde wel aan zijn selectie te gaan verversen.