Sport Kort: B-staal zilveren estafetteloper Chijndu Ujah ook positief

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ook B-staal Britse estafette-atleet Ujah positief

18.41 uur: Bij de Britse atleet Chijindu Ujah is ook de B-staal positief. De sprinter won bij de Spelen in Tokio met de Britse estafetteploeg op de 4x100 meter zilver, maar testte daarna positief. De zaak wordt nu doorverwezen naar de anti-dopingcommissie van het sporttribunaal CAS, meldt het internationaal testbureau (ITA).

"De antidopingcommissie van het CAS zal de overtreding van de antidopingregels bekijken en beslissen over de diskwalificatie van het Britse estafetteteam", aldus ITA. "In deze zaak zal omdat de atleet deel uitmaakt van een team automatisch het hele team worden gediskwalificeerd."

Ujah maakte samen met Zharnel Hughes, Richard Kilty en Nethaneel Mitchell-Blake deel uit van de Britse ploeg die op de 4x100 meter zilver pakte achter Italië. De 27-jarige atleet werd voorlopig geschorst. Volgens The Guardian zou Ujah positief hebben getest op preparaten (SARM's) die helpen bij de spieropbouw.

FC Groningen ziet hoofdsponsor vertrekken

16.46 uur: FC Groningen moet een nieuwe hoofdsponsor zien te vinden. Heel veel haast is er overigens nog niet bij, want de huidige naam die op het shirt staat van Office Centre verdwijnt pas na het seizoen 2022/23.

Het bedrijf en FC Groningen blijven nadien wel aan elkaar verbonden, maar niet in dezelfde constructie als momenteel.

FC Groningen en Office Centre hadden een overeenkomst voor onbeperkte tijd, waarbij er een opzegtermijn gold van minimaal achttien maanden. „Het is fijn dat ze dit tijdig kenbaar hebben gemaakt”, zegt Groningen-directeur Wouter Gudde. „We kunnen vanaf nu aan de slag met potentiële partners voor het hoofdsponsorschap bij FC Groningen en wij hebben er alle vertrouwen in dat wij bij een hele mooie partij zullen uitkomen.”

Ook Cagliari zet trainer op straat

16.22 uur: Na Hellas Verona heeft ook Cagliari zijn trainer al na drie duels op straat gezet. De 54-jarige oefenmeester Leonardo Semplici behoedde Cagliari vorig seizoen nog van degradatie uit de Serie A.

Semplici pakte dit seizoen tot nu toe 1 punt met Cagliari in de Serie A. In de eerste competitiewedstrijd speelde de club uit Sardinië thuis met 2-2 gelijk tegen het Spezia van keeper Jeroen Zoet. Vervolgens ging Cagliari onderuit tegen AC Milan (4-1) en Genoa (2-3).

Kevin Strootman speelt dit seizoen bij Cagliari. De club huurt hem van Olympique Marseille, met de optie op nog een seizoen.

Koeman heeft Piqué terug voor duel met Bayern München

12.35 uur: Trainer Ronald Koeman van FC Barcelona kan dinsdagavond in de Champions Leaguewedstrijd tegen Bayern München beschikken over Gerard Piqué. De medische staf van Barcelona liet op de wedstrijddag weten dat Piqué weer helemaal fit is. De 34-jarige verdediger stond de laatste weken aan de kant met een kuitblessure.

Piqué raakte geblesseerd in de tweede competitiewedstrijd van het seizoen, tegen Athletic (1-1). Zonder de gelouterde verdediger won Barcelona daarna van Getafe (2-1).

Oud-Ajacied Sergiño Dest liep tijdens de interlandperiode een enkelblessure op, maar de Amerikaanse international kan tegen Bayern München ook meedoen. De rechtsback behoort tot de selectie van 23 spelers, onder wie drie internationals van Oranje: Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong. Die laatste kan tegen Bayern debuteren in het shirt van Barcelona. De Catalaanse club nam De Jong vlak voor het sluiten van de transferperiode op huurbasis over van Sevilla.

Het duel in Camp Nou begint om 21.00 uur.

Bondscoach De Kogel weg bij Nederlandse beachvolleybalsters

12.34 uur: De Nederlandse beachvolleybalsters krijgen een nieuwe bondscoach. De Nevobo heeft besloten het aflopende contract van Richard de Kogel niet te verlengen, hoewel de vrouwen van het Beachvolleybal Team Nederland onder zijn leiding wel aan de prestatiedoelen hadden voldaan. De volleybalbond wil het programma van de beachvolleybalsters echter van „een nieuwe impuls voorzien door een andere coach aan te stellen.”

De Kogel werd na de Spelen van Rio 2016 aangesteld als bondscoach. De oud-beachvolleyballer volgde destijds de Schot Morph Bowes op.

Onder leiding van De Kogel veroverden Sanne Keizer en Madelein Meppelink in 2018 de Europese titel. Zij wisten zich ook te kwalificeren voor de Spelen van Tokio, net als het jonge duo Katja Stam/Raïsa Schoon. Beide koppels werden afgelopen zomer op het mondiale sportevenement echter al vroeg uitgeschakeld. Stam en Schoon pakten vorige maand wel zilver op het EK in Wenen.

Sporting traint met Inácio en Tomás voor duel met Ajax

12.06 uur: Gonçalo Inácio en Tiago Tomás zijn dinsdag aangesloten bij de groepstraining van Sporting Portugal. Zij zijn mogelijk woensdagavond inzetbaar voor het thuisduel met Ajax in de Champions League.

Inácio en Tomás misten zaterdag de thuiswedstrijd tegen FC Porto (1-1). Pedro Gonçalves liet zich dinsdag niet op het trainingsveld zien. Trainer Rúben Amorim verklaarde afgelopen zaterdag dat hij zijn geblesseerde sterspeler nog zeker een week moet missen. Gonçalves had afgelopen seizoen met 23 doelpunten een groot aandeel in de eerste landstitel in 19 jaar voor Sporting. Aanvoerder Sebastián Coates is geschorst voor de ontmoeting met Ajax.

De afsluitende training van Sporting voor de eerste groepswedstrijd tegen Ajax was maar een kwartier open voor de media. Trainer Amorim geeft dinsdagavond nog een persconferentie. Mogelijk vertelt hij dan of Inácio en Tomás tegen Ajax kunnen spelen.

Hellas Verona ontslaat trainer Di Francesco al na drie duels

11.59 uur: De Italiaanse voetbalclub Hellas Verona heeft trainer Eusebio Di Francesco al na drie competitiewedstrijden ontslagen. De 52-jarige Di Francesco was pas net een paar maanden in dienst in Verona.

Hellas Verona heeft in de Serie A, net als Salernitana, nog geen punt gepakt. Sassuolo (2-3), Internazionale (1-3) en Bologna (1-0) bleken te sterk voor de club uit het noorden van Italië.

Di Francesco volgde in Verona de Kroaat Ivan Juric op. Juric is nu trainer van Torino. In het verleden werkte Di Francesco voor onder meer AS Roma en Sampdoria.

Dortmund zonder Hazard naar Istanbul voor Champions League

11.16 uur: Borussia Dortmund moet het in de openingswedstrijd van de Champions League stellen zonder de Belgische middenvelder Thorgan Hazard, die niet is meegereisd naar Istanbul. Dortmund neemt het woensdag in de groep van Ajax op tegen Besiktas.

De 28-jarige Hazard heeft een enkelblessure. Ook Giovanni Reyna, Emre Can en Nico Schulz zijn geblesseerd in Duitsland achtergebleven. Verdediger Mats Hummels, die knieproblemen had, is wel weer fit.

Het duel tussen Besiktas en Borussia Dortmund begint al om 18.45 uur. Vanaf 21.00 uur neemt Ajax het in Portugal op tegen Sporting.