Sport Kort: Dortmund zonder Hazard naar Istanbul voor Champions League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Dortmund zonder Hazard naar Istanbul voor Champions League

11.16 uur: Borussia Dortmund moet het in de openingswedstrijd van de Champions League stellen zonder de Belgische middenvelder Thorgan Hazard, die niet is meegereisd naar Istanbul. Dortmund neemt het woensdag in de groep van Ajax op tegen Besiktas.

De 28-jarige Hazard heeft een enkelblessure. Ook Giovanni Reyna, Emre Can en Nico Schulz zijn geblesseerd in Duitsland achtergebleven. Verdediger Mats Hummels, die knieproblemen had, is wel weer fit.

Het duel tussen Besiktas en Borussia Dortmund begint al om 18.45 uur. Vanaf 21.00 uur neemt Ajax het in Portugal op tegen Sporting.