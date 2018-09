’Asensio krijgt iconisch rugnummer bij Real’

De Spaanse international krijgt volgens de toonaangevende krant AS namelijk rugnummer 7 toebedeeld, het iconische nummer waarmee Cristiano Ronaldo zich jarenlang onsterfelijk maakte bij De Koninklijke.

Voor Ronaldo werd nummer 7 overigens ook al gedragen door een clubicoon: Raul Gonzalez Blanco. Bij diens afscheid (2010/2011) nam Ronaldo zijn rugnummer over, want hij begon in 2009 met nummer 9 bij Real Madrid.

Memphis

Bij Manchester United bleek het een zware last te zijn om in de voetsporen van Ronaldo te treden. Na het vertrek van de Portugese vedette in 2009 kon niemand meer echt uitblinken met rugnummer 7.

Michael Owen droeg het van 2009 tot 2012, maar dat bleek geen onverdeeld succes. Ook Antonio Valencia (2012-2014), Angel Di Maria (2014/2015) en Memphis Depay (2105/2017) konden hun stempel met rugnummer 7 niet drukken.