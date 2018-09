Steunpilaar Pareja weg bij Sevilla

De 34-jarige Argentijn speelde sinds 2013 voor de Spaanse club waarmee hij drie keer op rij de Europa League won (2014, 2015 en 2016). Door een zware knieblessure had hij amper een aandeel in die laatste titel.

Pareja speelde eerder voor Anderlecht, Espanyol en Spartak Moskou. Met het olympisch elftal van Argentinië pakte hij goud op de Spelen van 2008 in Peking. Twee jaar later debuteerde hij als senior in de nationale ploeg, maar daarin bleef het bij één interland.

Huilend kondigde Pareja op een persconferentie aan dat hij Sevilla verlaat. De reserveaanvoerder ging nog wel even op de foto met zijn teamgenoten en de drie gewonnen Europese bokalen. Onduidelijk is of de Argentijn doorgaat met voetballen. De Mexicaanse club Atlas wordt genoemd als zijn mogelijke nieuwe bestemming.